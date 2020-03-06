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06.03.2020 18:51
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин перечислил необходимые ребенку качества

Текст: Кира Латухина (Иваново)

Уникальной роль матери назвал президент на встрече с ивановской общественностью в преддверии 8 марта.

Глава государства по просьбе одной из женщин перечислил качества, которыми нужно обладать ребенку, чтобы потом стать президентом. "Самое главное, чтобы он был добрым, порядочным человеком, чтобы он был любим и чтобы его любили", - заметил Владимир Путин.

Фото: Завражин Константин/РГ
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Отец в жизни ребенка тоже очень важен, но роль женщины уникальна, считает президент. "Почему мы все так маму любим? Потому что она первый человек", - сказал он.

"Ведь достаточно долго дети живут в мире мамы, все связано только с мамой, все там концентрируется", - заключил глава государства.

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