Путин перечислил необходимые ребенку качества

Уникальной роль матери назвал президент на встрече с ивановской общественностью в преддверии 8 марта.

Глава государства по просьбе одной из женщин перечислил качества, которыми нужно обладать ребенку, чтобы потом стать президентом. "Самое главное, чтобы он был добрым, порядочным человеком, чтобы он был любим и чтобы его любили", - заметил Владимир Путин.

Отец в жизни ребенка тоже очень важен, но роль женщины уникальна, считает президент. "Почему мы все так маму любим? Потому что она первый человек", - сказал он.

"Ведь достаточно долго дети живут в мире мамы, все связано только с мамой, все там концентрируется", - заключил глава государства.