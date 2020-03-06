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06.03.2020 18:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин поддержал идею вернуть в Конституцию норму о человеке труда

Текст: Кира Латухина (Иваново)
Президент согласился с прозвучавшим на встрече с ивановской общественностью предложением вернуть в Конституцию норму о роли человека труда.

"Это будет отражать роль труда в нашем обществе", - отметил Владимир Путин. У понятия сейчас другое содержание, но человек труда стоит в основе процветания любого государства, и отметить это в Основном законе совершенно необходимо. "Рабочий, человек труда сегодня - конечно, не то, что было в 50-х годах прошлого века. Люди, которые работают в офисе, на компьютере сидят, это ведь тоже люди труда", - заметил он.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Уверен, что депутаты не будут "вымывать" предложения подобного рода. Наоборот, добавят", - успокоил общественников глава государства и сообщил, что на встрече с лидерами думских фракций "не увидел даже ни у кого попытки что-то выхолостить или придать смысл, не имеющий отношения к реальной действительности". "Наоборот, люди настроены очень позитивно, творчески и очень конкретно", - заметил он.

"Профсоюзы действительно выступили инициаторами этих предложений, думаю, это очень правильно, я им благодарен за это", - заключил Путин.

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