Путин посетил кабинет офтальмолога в Иваново

Во время визита в детскую поликлинику в Иваново президент рассказал, что часто проверяет зрение.

Владимир Путин зашел в процедурный кабинет, как полагается, записавшись на прием через электронную очередь. После чего заглянул к офтальмологу.

Увидев один из аппаратов для проверки остроты зрения, президент сказал главврачу, который давал пояснения: "Регулярно проверяю".

Глава государства также пообщался с пациентами и врачами: они были довольны отремонтированной поликлиникой. "Она одна из лучших, новое оборудование стоит", - заметил Путин.