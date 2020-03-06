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06.03.2020 16:23
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин поздравил женщин на парашютном заводе

Текст: Кира Латухина (Иваново)
В преддверии 8 марта президент Владимир Путин поздравил женщин с праздником во время поездки в Иваново.

"Пора начинать поздравлять: смотрю цветы раскупаются очень активно. Просто нарасхват, - сказал глава государства на встрече с ивановской общественностью на парашютном заводе. - Тем более что сам праздник будет в выходной, и мужчины на рабочих местах уже своих коллег-женщин поздравляют, и я тоже к этому присоединяюсь". При этом президент сказал, что еще поздравит женщин в СМИ на всю страну.

Путин посетил ивановскую поликлинику

"На 18 процентов в Иваново увеличилось количество детей", - привел цифры Владимир Путин. "Это очень серьезный, значимый и очень хороший показатель", - добавил он.

"Основная нагрузка в семье в подавляющем большинстве случаев - на женских плечах: это и дети, и хозяйство", - продолжил президент, еще раз поздравил женщин и пожелал успехов в карьере: чтобы семья помогала, морально подталкивала к тому, чтобы карьера была успешной.

"Мы, со своей стороны, государство, стараемся по максимуму: имея в виду все известные бюджетные ограничения, постоянно ищем возможность поддержать семьи с детьми, материнство, детство", - заключил Путин.

Власть Работа власти Президент Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область Иваново Празднование 8 Марта РГ-Фото

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