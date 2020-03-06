Путин считает Москву "покруче" других европейских столиц

В Москве есть чем гордиться, заявил глава государства.

"Москва - столица, крупный мегаполис мира и развивается очень быстро", - заметил президент на встрече с ивановской общественностью.

"В этом смысле есть чем гордиться", - похвалил он. "Она в известном смысле стала покруче других европейских столиц", - оценил Владимир Путин.

Президент ответил жителям Ивановской области, которые посетовали на то, что из региона уезжают в столицу потому, "что там жизнь". "Иногда лучше такая жизнь, как у вас, чем как в Москве. Там разные тоже есть элементы жизни, надо быть аккуратным, аккуратно относиться", - предостерег он.