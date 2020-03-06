Установлено большинство контактов у 5 заболевших коронавирусом

После трехэтапного лабораторного обследования в Москве подтверждены пять новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. Всего на данный момент в городе подтверждены шесть случаев заболевания.

Все пациенты находятся в изоляции в специальных боксах. Трое из них госпитализированы в инфекционную больницу №1, двое - в больничный комплекс в Коммунарке. Заболевание у четырех пациентов протекает в легкой форме. Один из пациентов находится в состоянии средней тяжести. Его лечением занимается высококвалифицированная бригада врачей больницы в Коммунарке. Все госпитализированные получают полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

Параллельно с проведением тестов велась плотная работа над установлением полного круга контактов этих пациентов. Большая часть контактных лиц уже известна, с ними связываются медицинские работники. У 100% контактных лиц будут взяты пробы для проведения анализа.

Близкие - друзья и родственники, с которыми заболевшие общались после возвращения домой, находятся под медицинским наблюдением. Те, у кого имеются симптомы ОРВИ, направлены в больницу - их трое. Остальные, не имеющие признаков заболевания, должны оставаться на домашнем карантине либо отправиться в обсервационный центр. По состоянию на 16:00 в обсервационном центре находятся два человека из числа близких контактов заболевших.

Важно, что большинство не имели множества контактов и большую часть времени находились дома. Только одна пациентка посещала занятия в университете. В настоящий момент ее учебная группа в полном составе проходит осмотр и забор биоматериалов для проведения исследования.

Данные обо всех уехавших в другие регионы пассажирах переданы медицинским службам соответствующих субъектов страны.

В штабе подчеркивают: все заболевшие вернулись в Москву из Италии. "Если вы или ваши близкие прибыли следующими рейсами:

- рейс SU 2613 20.02.2020 Милан - Москва; рейс SU 2322 22.02.2020 Москва - Мюнхен; рейс SU2323 26.02.2020 Мюнхен - Москва

- рейс 9U 175 24.02.2020 Кишинев - Москва

- рейс SU 2413 29.02.2020 Милан - Москва

- рейс "Уральские авиалинии" Верона - Москва 3510 29.02.2020

- рейс S7 3586 01.03.2020 Верона - Москва

просим вас немедленно позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медицинское учреждение. К вам незамедлительно приедут медицинские работники для взятия анализов и осмотра", - обращается оперативный штаб к прилетевшим из Италии.

Напомним, 5 марта Указом Мэра Москвы в столице введен режим повышенной готовности. Такая мера позволит сохранить жизнь города в привычном режиме и при этом сконцентрировать работу городских служб с группами риска - приехавшими из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуации. Этим гражданам необходимо по прибытии находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом.