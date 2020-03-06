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Проект: В регионах

В Калуге обсудили проект "Генеральная уборка"

5 марта состоялось заседание совета по территориальному общественному самоуправлению при Городской Управе Калуги.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

В заседании приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, временно исполняющий полномочия Городского Головы Дмитрий Денисов, депутаты Городской Думы, руководители подразделений Городской Управы и председатели территориальных общин города.

Обсуждался проект "Генеральная уборка", предусматривающий поквартальное приведение города в порядок. В рамках проекта предусмотрена уборка мусора, ямочный ремонт, опиловка крон и снос аварийных деревьев. Помимо этого, будут созданы планы микрорайонов, разработка которых пройдет на основе предложений самих горожан.

Фото: Калужская городская дума
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Депутат Городской Думы, руководитель Ассоциации ТОС Эльвира Капитонова рассказала об основных направлениях реализации проекта, подчеркнув, что территориальные общины проводят большое количество субботников и активно участвуют в работе по благоустройству и озеленению, но благодаря проекту "Генеральная уборка" эта работа выйдет на новый уровень и будет проводиться системно и последовательно.

Депутат Городской Думы Татьяна Коняхина поделилась опытом работы возглавляемой ей территориальной общины "Содружество".

- Наша община уже на протяжении двух лет участвует в работе по планировке микрорайона, в настоящее время мы разрабатываем дендроплан, - рассказала Татьяна Коняхина, - в основе всех наших проектов - предложения жителей, именно они лучше всего знают, что необходимо сделать в их дворе, на их улице. Отрадно, что к нашей работе подключился главный архитектор города, это позволить выработать качественные и профессиональные решения.

Глава городского самоуправления Александр Иванов затронул вопрос содержания детских и спортивных площадок.

- За последние годы в Калуге было сделано очень многое в сфере благоустройства и создания комфортной городской среды, - подчеркнул Александр Иванов, - во дворах появилось множество детских и спортивных площадок, тренажёрных комплексов, различных объектов благоустройства. И сегодня на первый план выходит задача поддержания этих объектов в надлежащем состоянии. Не секрет, что многие детские и спортивные площадки обветшали, требуют текущего ремонта, острой остаётся проблема уборки мусора. Очень многое здесь зависит и от активности жителей. Надеюсь что в рамках проекта "Генеральная уборка" совместными усилиями жителей, депутатского корпуса и Городской Управы нам удастся навести порядок и сделать наш город ещё более красивым и комфортным.

Члены совета одобрили проект "Генеральная уборка", рекомендовали ТОСам обсудить его с жителями и представить предложения для участия в проекте.

Фото: Городская дума Калуги
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Также был рассмотрен вопрос реализации проектов инициативного бюджетирования.

Основной задачей проекта является повышение активности жителей и вовлечение их в решение вопросов местного значения. Жители сами выбирают приоритетные направления благоустройства, разрабатывают проект, который реализуется при их трудовом и финансовом участии.

- Реализация проектов инициативного бюджетирования является одной из основных задач органов местного самоуправления, - отметил Александр Иванов - особое внимание этому проекту уделяется на федеральном уровне, Президент поручил значительно увеличить финансирование, в Государственную Думу внесён проект закона, устанавливающий правовые основы инициативного бюджетирования. У Калуги уже есть положительный опыт реализации подобных проектов, считаю в будущем инициативное бюджетирование станет одним из наиболее эффективных инструментов благоустройства и развития городской среды, кроме того жители будут более бережно относиться к объектам, созданным с их участием.

Территориальным общинам было рекомендовано разъяснить жителям правила участия в конкурсном отборе проектов, а управлению городского хозяйства - оказать содействие инициативным группам в подготовке необходимых документов.

Также Глава городского самоуправления сообщил членам совета, что в ближайшее время Городской Думой будет принято решение о дате празднования в 2020 году Дня территориального общественного самоуправления. День территориального общественного самоуправления планируется провести 22 мая, также в этот день пройдёт региональный форум ТОС.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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