В Калуге обсудили проект "Генеральная уборка"

5 марта состоялось заседание совета по территориальному общественному самоуправлению при Городской Управе Калуги.

В заседании приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, временно исполняющий полномочия Городского Головы Дмитрий Денисов, депутаты Городской Думы, руководители подразделений Городской Управы и председатели территориальных общин города.

Обсуждался проект "Генеральная уборка", предусматривающий поквартальное приведение города в порядок. В рамках проекта предусмотрена уборка мусора, ямочный ремонт, опиловка крон и снос аварийных деревьев. Помимо этого, будут созданы планы микрорайонов, разработка которых пройдет на основе предложений самих горожан.

Депутат Городской Думы, руководитель Ассоциации ТОС Эльвира Капитонова рассказала об основных направлениях реализации проекта, подчеркнув, что территориальные общины проводят большое количество субботников и активно участвуют в работе по благоустройству и озеленению, но благодаря проекту "Генеральная уборка" эта работа выйдет на новый уровень и будет проводиться системно и последовательно.

Депутат Городской Думы Татьяна Коняхина поделилась опытом работы возглавляемой ей территориальной общины "Содружество".

- Наша община уже на протяжении двух лет участвует в работе по планировке микрорайона, в настоящее время мы разрабатываем дендроплан, - рассказала Татьяна Коняхина, - в основе всех наших проектов - предложения жителей, именно они лучше всего знают, что необходимо сделать в их дворе, на их улице. Отрадно, что к нашей работе подключился главный архитектор города, это позволить выработать качественные и профессиональные решения.

Глава городского самоуправления Александр Иванов затронул вопрос содержания детских и спортивных площадок.

- За последние годы в Калуге было сделано очень многое в сфере благоустройства и создания комфортной городской среды, - подчеркнул Александр Иванов, - во дворах появилось множество детских и спортивных площадок, тренажёрных комплексов, различных объектов благоустройства. И сегодня на первый план выходит задача поддержания этих объектов в надлежащем состоянии. Не секрет, что многие детские и спортивные площадки обветшали, требуют текущего ремонта, острой остаётся проблема уборки мусора. Очень многое здесь зависит и от активности жителей. Надеюсь что в рамках проекта "Генеральная уборка" совместными усилиями жителей, депутатского корпуса и Городской Управы нам удастся навести порядок и сделать наш город ещё более красивым и комфортным.

Члены совета одобрили проект "Генеральная уборка", рекомендовали ТОСам обсудить его с жителями и представить предложения для участия в проекте.

Также был рассмотрен вопрос реализации проектов инициативного бюджетирования.

Основной задачей проекта является повышение активности жителей и вовлечение их в решение вопросов местного значения. Жители сами выбирают приоритетные направления благоустройства, разрабатывают проект, который реализуется при их трудовом и финансовом участии.

- Реализация проектов инициативного бюджетирования является одной из основных задач органов местного самоуправления, - отметил Александр Иванов - особое внимание этому проекту уделяется на федеральном уровне, Президент поручил значительно увеличить финансирование, в Государственную Думу внесён проект закона, устанавливающий правовые основы инициативного бюджетирования. У Калуги уже есть положительный опыт реализации подобных проектов, считаю в будущем инициативное бюджетирование станет одним из наиболее эффективных инструментов благоустройства и развития городской среды, кроме того жители будут более бережно относиться к объектам, созданным с их участием.

Территориальным общинам было рекомендовано разъяснить жителям правила участия в конкурсном отборе проектов, а управлению городского хозяйства - оказать содействие инициативным группам в подготовке необходимых документов.

Также Глава городского самоуправления сообщил членам совета, что в ближайшее время Городской Думой будет принято решение о дате празднования в 2020 году Дня территориального общественного самоуправления. День территориального общественного самоуправления планируется провести 22 мая, также в этот день пройдёт региональный форум ТОС.