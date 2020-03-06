В Москве работнице по ошибке перевели два миллиона

В одном из магазинов столицы работнице по ошибке начислили аванс почти в два миллиона рублей, сообщает агентство "Москва".

Гигантский аванс заведующей секцией магазина молодежной одежды пришел после первого же месяца работы. Оклад женщины составлял 23 тысячи рублей, но бухгалтерия по ошибке перечислила ей почти в 100 раз больше. Оплошность быстро заметили. Но завсекцией больше не появлялась на службе и на звонки и не отвечала.

Администрация магазина обратилась в полицию, по заявлению проводится проверка.