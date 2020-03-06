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06.03.2020 09:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве работнице по ошибке перевели два миллиона

Текст: Сергей Бабкин

В одном из магазинов столицы работнице по ошибке начислили аванс почти в два миллиона рублей, сообщает агентство "Москва".

В Москве задержана банда, грабившая пенсионеров

Гигантский аванс заведующей секцией магазина молодежной одежды пришел после первого же месяца работы. Оклад женщины составлял 23 тысячи рублей, но бухгалтерия по ошибке перечислила ей почти в 100 раз больше. Оплошность быстро заметили. Но завсекцией больше не появлялась на службе и на звонки и не отвечала.

Администрация магазина обратилась в полицию, по заявлению проводится проверка.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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