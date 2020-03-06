В "Острове мечты" выступят музыканты и пройдут мастер-классы

В московском парке развлечений "Остров мечты" в наступающие праздничные выходные пройдут мастер-классы, а также бесплатные выступления уличных музыкантов.

По вечерам с 17 до 22 часов в центральном атриуме и улицах городского променада споют музыканты - поскольку вход на променад свободный, послушать их смогут все желающие.

А непосредственно в тематическом парке, для входа в который нужен билет, посетителей пригласят на мастер-классы по изготовлению подарков на 8 Марта. "Кроме того, гостей ждут парады мультипликационных персонажей, музыкальные программы и различные активности для детей, в том числе аквагрим", - рассказали в пресс-службе "Острова мечты".

Напомним, "Остров мечты" открылся 29 февраля в Нагатинской пойме - это крупнейший в Европе крытый парк развлечений. В одной его части сосредоточена торгово-прогулочная зона, а во второй парк аттракционов.