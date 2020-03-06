В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

В российском оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщили о шести новых случаях заражения коронавирусом в России: пяти в Москве и одном в Нижнем Новгороде. Все новые случаи завезены из Италии.

Штаб сообщает, что все лица, контактировавшие с заболевшими, были незамедлительно взяты под медицинское наблюдение. У них собрали пробы биоматериала, который исследуют в лабораториях.

В Москве эти меры были приняты в соответствии с новым режимом работы для городских служб амбулаторного и стационарного звеньев здравоохранения, городского хозяйства, транспорта.

Теперь посещавшие страны с выявленными случаями коронавируса отныне должны предоставить на горячую линию города информацию о сроках пребывания за границей и указать конкретное место. При этом прибывающих из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании призывают не выходить из дома в течение двух недель.