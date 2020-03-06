В столице на ВДНХ откроется музей ЖКХ

Павильону №5 на территории ВДНХ специалисты Комплекса городского хозяйства вернут исторический облик. Об этом рассказал журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

- В настоящий момент в павильоне №5 "Физика", ранее носившем название "Латвийская ССР", ведутся работы по реставрации и приспособлению его под современное использование. В ходе ремонтно-реставрационных работ павильону вернут исторический архитектурный облик и первоначальное - музейно-выставочное - назначение. В дальнейшем в нем разместится музей ЖКХ, - рассказал Петр Бирюков.

Здание было построено в начале 1954 года, по проекту А. Я. Айварса, В. И. Закиса и К. Я. Плуксне. В 1959 для увеличения площади к нему был пристроен еще один выставочный зал. Павильон является объектом культурного наследия федерального значения. Предполагается, что восстановят не только облик здания, но архитектурно-художественное оформление интерьеров 50-х годов.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что последний капитальный ремонт здания проводился в 1973 году. В связи с этим на момент начала производства работ 3-х этажное здание площадью более 2000 квадратных метров частично находилось в неудовлетворительном техническом состоянии. Были выявлены трещины в кирпичной кладке, аварийные участки штукатурного слоя. Все инженерные системы требовали замены, требовалась замена и плиты пола выставочных залов.

Сейчас завершаются работы по воссозданию утраченного фрагмента кессонированного потолка Центрального выставочного зала, восстанавливается живопись и лепнина.

Не обошлось и без открытий: в ходе работ были выявлены фрагменты живописи, скрытые за листами фанеры и слоями краски. В Центральном зале был раскрыт рисунок с изображением колосьев, полевых цветов и лент. Орнаментальная живопись была обнаружена на сводах арочных проходов, здесь изображены звезды, листья дуба и колосья. В настоящий момент ведется реставрация и восстановление выявленных росписей.

В центральном объеме Вводного зала сохранился кессонированный потолок с 45 люстрами. На данный момент завершается их реставрация, после чего люстры будут возвращены на прежнее место. На основании архивных данных, а также по фотоматериалам будут воссозданы все утраченные осветительные приборы павильона, располагавшиеся в выставочных залах. Воссоздадут и покрытие полов метлахской плиткой на основании авторских чертежей и по выявленным фрагментам в процессе проведения научно-исследовательских работ.

Ведется реставрация декоративных элементов фасадов здания и работа по воссозданию всех утраченных металлических деталей. Герб, сакты, картуш и декоративный желоб займут свое законное место на фасадах павильона.

Заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства отметил, что в здании заменят и установят современные системы водо- и электроснабжения, отопления и канализации, вентиляции и кондиционирования, а также пожарной охранной сигнализации.

"После завершения работ москвичи и гости столицы смогут увидеть павильон в том виде, в котором его задумали авторы в 1954 году. Ремонтно-реставрационные работы по павильону планируется завершить в текущем году", - уточнил Петр Бирюков.