В Воронежской области женщина пыталась закрыть ипотеку деньгами из 90-х

Жительница Воронежской области пыталась выплатить ипотечный кредит деньгами образца 1995 года и в итоге лишилась квартиры.

26-летняя жительница Семилукского района взяла кредит в размере около 1,7 миллиона рублей на покупку однокомнатной квартиры в 2018 году, сообщает РИА "Воронеж". Однако ни одного платежа по договору девушка не сделала. В результате банк обратился в суд.

Как выяснилось, девушка считала ипотечный кредит полностью погашенным: она приходила в банк в 2019 году и пыталась расплатиться купюрами образца 1995 года.

- Сотрудники банка приняли деньги, но составили документ, что они недействительные. Учитывая, что в январе 1998 года в обращение поступили новые банкноты и монеты, неденоминированные денежные знаки прекратили быть законным платежным средством, - рассказали в районном суде.

Доводы ответчицы о полном погашении кредита суд посчитал необоснованными, и теперь заемщице придется вернуть банку залоговую квартиру.