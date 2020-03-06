За полгода в Москве открыто шесть районных клубов для пенсионеров

В столице открываются городские клубы нового формата для пожилых людей под названием "Мой социальный центр". Это место встречи для всех, кому больше 55 и нужен клуб по интересам. Такие клубы уже открылись в шести районах, в марте к ним прибавятся еще четыре, а до конца их будет 26. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, посетив центр в Таганском районе.

Уютная гостиная с мягкой мебелью, библиотека, биллиардная, уголок с настольным теннисом и футболом. Есть спортзал, где можно так же потанцевать, заняться йогой, пилатесом. А еще для освоить компьютер, получить свою художественную мастерскую. Можно сюда и пригласить гостей на праздник или день рождения. "Мы создали клубную атмосферу, чтобы пенсионеры могли общаться друг с другом, вместе заниматься интересными делами в гостиных и спортивных залах без чиновников", - подчеркнул Сергей Собянин.

В центре на улице Сергия Радонежского, 6, открытом в ноябре, мэр города застал пенсионеров в "Тихой гостиной" за чтением стихов. "Вы чувствуете себя здесь хозяевами? Это ваш клуб, куда можно прийти в любое время и заняться всем, чем душа пожелает", - обратился к ним с вопросам глава города. Выяснилось, что именно так считают москвичи. "Здесь такая душевная атмосфера, что даже не хочется уходить. Мы можем проявлять себя, делиться друг с другом опытом, словом, чувствуем себя нужными и счастливыми. Нашему поколению очень повезло".

Клубы обещают стать вторым по популярности проектом среди москвичей "серебряного возраста", после нашумевшего и востребованного "Московского долголетия", в котором сейчас занимаются уже более 200 тысяч пенсионеров по всему городу.

"Оба проекта направлены на то, чтобы вышедшие на пенсию москвичи почувствовали себя нужными, имели возможность общаться, заниматься спортом. Создание клубов по месту жительства - это реорганизация наших социальных центров, которые работали в большей степени на предоставление льгот, каких-то социальных пособий. Мы создаем клубную атмосферу, центры, куда люди могут прийти и отдохнуть. Постепенно их сеть охватит весь город, и у каждого пожилого человека в Москве появится возможность без предварительной записи прийти в "Мой социальный центр", чтобы провести свободное время за чтением, чашкой кофе, бильярдом и общением с другими людьми. При желании можно стать участником клуба по интересам", - отметил Сергей Собянин.

Фото: Андрей Никеричев / АГН "Москва"

Побывав в новом центре, он убедился, что в них собираются жители района, которые с первой встречи становятся друзьями и собираются в "домашних гостиных" центра, точно дома, на своей квартире.

В марте столичные власти планируют открыть 4 новых центра в районах Ломоносовский, Сокольники, Южное Тушино и городе Московский. Всего до конца года сеть городских клубов вырастет до 26. Глава города признается, что непросто в каждом районе подобрать помещения, подходящие под новые центры, затем реконструировать их. На помощь городу приходят крупные компании и банки. К примеру, центр в Таганском районе был создан при участии Сбербанка, который предоставил свое помещение по льготной ставке и теперь активно участвует в организации мероприятий, в частности, проводит лекции по финансовой грамотности. "Сбербанк подал хороший пример реализации социального проекта. Будет неплохо, если ему последуют и другие крупные компании", - добавил Сергей Собянин. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, подобную городскую инициативу было трудно не поддержать: "Во многих странах уровень успешности власти аналитики измеряют уровнем счастья населения. В новом проекте мы видим счастливые лица людей, они любят свой город, а значит мы развиваемся в правильном направлении".

Справка "РГ"

Сегодня "Мой социальный центр" можно посетить в 6 районах Москвы: Марьиной Роще, Таганском, Преображенском, Чертаново Северном, Южном Бутово и пос. Щаповское. В них открыто более 200 кружков. График работы всех центров: 7 дней в неделю с 10:00 до 21:00.