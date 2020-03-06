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06.03.2020 07:12
Проект: В регионах

Число больных с коронавирусом в Хэйлунцзяне снизилось в пять раз

В провинции Хэйлунцзян режим реагирования на чрезвычайную ситуацию, связанную с эпидемией коронавирусной пневмонии, понижен с первого уровня до второго.
Фото: Сайт "Партнеры" Фото: Сайт "Партнеры"
Фото: Сайт "Партнеры"

По словам заместителя начальника секретариата Народного правительства провинции, заместителя заведующего канцелярией штаб-квартиры группы по эпидемической ситуации Ван Давэя, эксперты оценили общую ситуацию в области профилактики заболевания и контроля над распространением эпидемии. В связи с этим Постоянный комитет КПК провинции Хэйлунцзян решил изменить уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию в сфере общественного здравоохранения в регионе.

Фото: Сайт "Партнеры"
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В течение последних десяти дней не было зафиксировано новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной пневмонией. В настоящее время число больных с этой инфекцией сократилось с 480 до 95 человек, а количество людей, находящихся под медицинским наблюдением, уменьшилось с 16224 до 308.

Согласно национальным требованиям по профилактике и классификации эпидемий, на данный момент девять городов, уездов и районов находятся в зоне среднего уровня риска, а остальные 116 городов, уездов и районов - в зоне низкого. Таких образом, в провинции Хэйлунцзян нет населенных пунктов и зон, где бы отмечалась высокая степень риска заражения коронавирусной инфекцией

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Провинция Хэйлунцзян

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