"Эшелон Победы" проедет по городам ДФО в честь 9 мая

"Эшелон Победы" проедет по 13 городам Дальнего Востока в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны.

26 апреля, после торжественного митинга, он отправится в путь из Владивостока, побывает в Уссурийске, Сибирцево, Биробиджане, Белогорске, Сковородине, Чите, Улан-Удэ, Северобайкальске, Тынде, Новом Ургале, Комсомольске-на-Амуре, а завершит путешествие 8 мая в Хабаровске.

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение пресс-службы Восточного военного округа, в составе поезда будут семь железнодорожных открытых платформ, на которых представят образцы военной техники и вооружения времен Великой Отечественной войны. Среди них - легендарные танки Т-34, ИС-2.

Еще одну платформу оборудуют под сцену для выступлений творческих коллективов. В четырех крытых вагонах разместят экспозиции, посвященные военным медработникам, инженерным войскам, современной армии и акции "Дорога памяти".