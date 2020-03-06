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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

"Эшелон Победы" проедет по городам ДФО в честь 9 мая

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

"Эшелон Победы" проедет по 13 городам Дальнего Востока в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
В Ростове началось формирование "Эшелона Победы"

26 апреля, после торжественного митинга, он отправится в путь из Владивостока, побывает в Уссурийске, Сибирцево, Биробиджане, Белогорске, Сковородине, Чите, Улан-Удэ, Северобайкальске, Тынде, Новом Ургале, Комсомольске-на-Амуре, а завершит путешествие 8 мая в Хабаровске.

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение пресс-службы Восточного военного округа, в составе поезда будут семь железнодорожных открытых платформ, на которых представят образцы военной техники и вооружения времен Великой Отечественной войны. Среди них - легендарные танки Т-34, ИС-2.

Еще одну платформу оборудуют под сцену для выступлений творческих коллективов. В четырех крытых вагонах разместят экспозиции, посвященные военным медработникам, инженерным войскам, современной армии и акции "Дорога памяти".

Власть Безопасность Армия Общество История Филиалы РГ Дальний Восток ДФО

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