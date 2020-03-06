Первые в этом году японские журавли прилетели в Приморье

Жители Хасанского района Приморского края - самого южного муниципального образования - отметили прилет первых в этом году японских журавлей. В окрестностях Хасана насчитали около 30 особей, сообщила пресс-служба Дальневосточного морского заповедника.

Японские журавли прилетают первыми. Даурские, тоже прилетающие в район, - позднее, когда не столь холодно. Оба вида относятся к редким, считаются исчезающими. Их насчитывается по 200 особей каждого вида.

Орнитологи отмечают, что это необычайно ранний прилет. Массовая миграция начинается со второй половины марта. В водно-болотных угодьях реки Туманган птицы отдыхают.

Журавли проведут на озерах около месяца, питаясь замерзшими во льду карасями. Потом часть из них возьмет путь на озеро Ханка, часть - в Амурскую область и северо-восточный Китай.