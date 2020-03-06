Три бомбардировщика ТОФ "уничтожили" подлодку в Японском море

Три дальних противолодочных самолета Ту-142мз Тихоокеанского флота сбросили бомбы на "субмарину", найденную ими в Японском море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Сейчас на аэродроме морской авиации ТОФ "Каменный Ручей" проходят учебно-тренировочные полеты дальних противолодочных самолетов Ту-142мз. Перед летчиками трех машин стояли задачи по поиску, классификации и слежению за подводными лодкам условного противника. Для поиска субмарины экипажи использовали радиолокационные и гидроакустические средства обнаружения. Проанализировав полученную информацию, они определили координаты подлодки, и сбросили на нее практические противолодочные бомбы.

Еще одной задачей учения было прохождение заданным курсом над местностью без ориентиров и пилотирование без наземных радиотехнических средств аэронавигации.