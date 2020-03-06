В Хабаровском крае нашли следы разбившегося 33 года назад МиГ-23

Сотрудники Приморской региональной молодежной общественной организации "Поисковое объединение "АвиаПоиск" обнаружили самолет, пропавший под Хабаровском 33 года назад. Завершающая стадия организованной ими операции "Потерянный МИГ"пройдет 7-9 марта. Обломки воздушного судна будут доставать из земли.

Как сообщают поисковики, катастрофа МиГ-23М, произошедшая на аэродроме Калинка под Хабаровском, является одним из самых засекреченных и таинственных происшествий в военной авиации.

3 сентября 1987 года самолет взлетел с аэродрома и исчез через три минуты. За штурвалом находился заместитель командира эскадрильи 301-го истребительного авиаполка 8-го корпуса ПВО 11-й отдельной Армии ПВО майор Сергей Викторович Авдеев. Тогда место падения самолета обнаружить не удалось, поэтому летчик до сих пор считается пропавшим без вести.

Поисковики намерены поднять и перезахоронить останки пилота.

"Вероятнее всего, тот металл, что дает сигналы из глубины воронки, является самолетом майора Авдеева. Предстоит двух- или трехдневная работа, пока не будет поднята носовая часть с кабиной летчика", - говорится в сообщении "АвиаПоиска" в соцсети.