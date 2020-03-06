В Хабаровском крае у браконьеров изъяли 190 кг черной икры

В следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело о незаконном обороте водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ. Его фигурантами стали трое мужчин.

В декабре 2019 года их задержали в Железнодорожном районе Хабаровска с 85 килограммами икры осетровых в салоне автомобиля. Груз изъяли, а во время дальнейших обысков у них нашли еще 105 килограммов деликатеса, а также фрагменты рыб осетровых видов.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Обвиняемые заключены под стражу.