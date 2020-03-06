C 4 по 6 марта в Москве проходит 29-я Международная специализированная выставка "Автономные источники тока" ("ИНТЕРБАТ"), направленная на содействие развитию предприятий отрасли химических источников тока (ХИТ) и смежных с ней отраслей.

Ежегодно многопрофильная площадка выставки демонстрирует новые разработки, а деловая программа мероприятия дает возможность специалистам обмениваться опытом, обсуждать актуальные проблемы отрасли, вырабатывать совместные решения. В этом году свои экспозиции на выставке развернули более пятидесяти компаний из разных регионов России, а также гости из зарубежных стран: Италия, Германия, Франция, Польша, Люксембург, Индия, Тайвань, Турция, США, Казахстан.

Группа компаний "АКОМ" традиционно выступила не только активным участником "ИНТЕРБАТ", но и соорганизатором деловой программы выставки.

Так, в первый день мероприятия первый вице-президент международной ассоциации "ИНТЕРБАТ", вице-президент ассоциации "РУСБАТ" и президент группы компаний "АКОМ" Николай Игнатьев выступил в качестве модератора секции "Свинцово-кислотные источники тока". Он отметил, что перспективы развития свинцовой технологии производства аккумуляторов стали предметом активного обсуждения на прошедшей в феврале в Тольятти международной научно-технической конференции "Battery Innovation-2020", организованной компанией "АКОМ" и научно-техническим центром "Аккумулятор инноваций".

- В настоящий момент свинцовые аккумуляторы занимают более 70 процентов доли мирового рынка, но останется ли этот сегмент доминирующим в ближайшие десятилетия? Европейским трендом производства химических источников тока является ориентация на декарбонизацию экономики, продиктованная стремлением к низкоуглеродному будущему. Уже в этом году на уровне Евросоюза будет принят большой пакет отраслевых директив, которые могут затронуть и российский аккумуляторный рынок или отразиться на нем в ближайшие годы, - проанализировал ситуацию Николай Игнатьев. - Вместе с тем, ни одна отдельно взятая технология не может закрыть все сферы применения и нужды потребителей, совместив в себе и высокую производительность, и низкую себестоимость, и долгий срок эксплуатации, и повышенную безопасность, и минимальное воздействие на окружающую среду.

В рамках выставки также прошло ежегодное заседание Совета директоров предприятий отрасли химических источников тока под председательством Николая Игнатьева, на котором были рассмотрены вопросы, влияющие на развитие отрасли, в равной степени, затрагивающие всех российских производителей ХИТ. В числе важных тем для обсуждения - экологический сбор, реформа по расширенной ответственности производителей и внедрение цифровой маркировки.

Открывая заседание, Николай Михайлович отметил необходимость консолидации усилий всех участников рынка, чтобы в конечном итоге донести позицию бизнеса до государства и решить проблемы, стоящие перед отраслью.

-Выработанные нами отраслевые инициативы будут способствовать повышению конкурентоспособности российской продукции, - подчеркнул спикер. Сотрудники Группы компаний "АКОМ" приняли также активное участие в деловой программе "ИНТЕРБАТ": провели ряд переговоров с бизнес-партнерами, дилерами, поставщиками оборудования и комплектующих. На сессиях были озвучены доклады "АКОМ" по актуальным темам: "Решения на базе СНЭЭ в железнодорожной инфраструктуре", "Развитие свинцово-кислотных источников тока на примере Корпорации энергетических решений", "Battery Innovation 2020" - международная научно-техническая кооперация в отрасли ХИТ". Особое внимание было обращено на деятельность GR-центра "АКОМ", оказывающего целый комплекс услуг по привлечению мер господдержки для промышленных предприятий.

Консолидированное мнений участников и организаторов выставки состоит в том, что ГК "АКОМ" в очередной раз продемонстрировал всеобъемлющее владение информацией о рынке химических источников тока, понимание его тенденций и перспектив развития, а также полноту профессиональных компетенций для оказания влияния на развитие аккумуляторной отрасли России. При этом важнейшей декларацией "АКОМ" остается готовность развиваться и делиться накопленным опытом и знаниями с предприятиями-производителями химических источников тока с целью консолидации отрасли.

По итогам заседания был сформирован проект консолидированной отраслевой позиции, который планируется направить в Департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России.

Комментарий

Владимир Солдатенко, президент международной ассоциации "ИНТЕРБАТ":

- Сегодняшнее отставание российской аккумуляторной отрасли от мировых производителей произошло по причине утраты традиционной технологической базы. Миссию возрождения могут и должны взять на себя только заводы-производители. Опыт группы компаний "АКОМ" указывает направление, в котором отрасли необходимо двигаться: использование мировых инновационных технологий и применение мер государственной поддержки". Уже к 2022 году будет составлен полный перечень российских коллективов и компаний, которые войдут в состав технологической базы отрасли.

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