Красноярский экономический форум перенесен на неопределенный срок

Красноярский экономический форум - 2020 перенесен на неопределенный срок, сообщили "РГ" в пресс-службе правительства Красноярского края.

Решение принято по рекомендации федеральных органов исполнительной власти. Как уточнил ТАСС глава краевого правительства Юрий Лапшин, вопрос обсуждался на совещании с губернатором региона. По его словам, решение было связано с вопросом противодействия распространению коронавируса.

КЭФ должен был состояться 19-21 марта. В этом году его главная тематика - реализация национальных целей развития России на период до 2024 года и переход на новую модель экономического роста.