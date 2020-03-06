В Кузбассе женщина с гробом на тележке создала дорожную пробку

Движение на автотрассе в кузбасском городе Анжеро-Судженске накануне вечером оказалось парализованным из-за пожилой женщины, которая катила на тележке гроб. Об этом сообщает KP.Ru.

На видео, опубликованном в соцсетях, женщина с рюкзаком за плечами тянет свою тяжелую ношу, завернутую в ковер, прямо по проезжей части. На улице мокрый снег и слякоть… Из-за необычной участницы движения образовалась пробка. Интернет-пользователи, заснявшие дорожную сцену на мобильник из окна авто, восприняли все происходящее как курьез. Кадры сопровождаются юмористическими репликами и веселым смехом.

Подписчики отреагировали на сюжет неоднозначно. Одни устроили споры по поводу груза, другие написали, что следовало бы не видео снимать, а помочь. Как позже стало известно, именно это и сделали сотрудники ДПС. Они довезли женщину, у которой умер родственник, на микроавтобусе до вокзала. А затем, созвонившись с линейным отделом полиции, посадили вместе с грузом на электричку - именно так она и намеревалась добираться в соседний город из-за недостатка средств.