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06.03.2020 12:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Новосибирске создадут российский накопитель энергии для Арктики

Текст: Никита Зайков
Первый отечественный накопитель энергии для работы в арктических условиях до конца года создадут новосибирские ученые. Как рассказали "РГ" в пресс-службе НГТУ, сейчас специалисты ведут математическое моделирование процессов работы устройства и проводят отдельные натурные испытания.
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

- Арктика предъявляет особые требования к накопителям энергии, - отмечает директор Института силовой электроники НГТУ Сергей Харитонов. - Аккумуляторные батареи должны быть защищены от низких температур. Для этого проектируется специальная система термоизоляции батарейного отсека и его подогрева, которая будет работать в период хранения энергии. На обогрев будет уходить не более 1-3 процентов мощности накопителя.

Фото: iStock
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Как пояснил ученый, во время работы накопитель обогревает себя сам за счет электрохимических процессов. Разрабатываемая система рассчитана на работу при температуре до минус 60 градусов по Цельсию. Но низкие температуры не единственная сложность в Арктических широтах, от накопителя энергии требуется и повышенная надежность.

- Арктический накопитель находится на огромном расстоянии от производителя или сервисного центра, между ними много сотен километров болот, - подчеркивает Сергей Харитонов. - Если он сломается, никто не успеет его быстро починить.

Для того чтобы избежать этого, разработчики закладывают в модель тройной ресурс надежности, все системы многократно дублируются. Кроме того, модульный принцип построения также снижает риски выхода накопителя из строя. Такие стандарты в технологиях резервирования аппаратных средств новосибирские ученые используют для разработки систем электроснабжения космических аппаратов.

Предполагается, что перспективные накопители будут задействованы в электроснабжении отдаленных поселений Крайнего Севера. Они могут стать частью гибридных солнечно-дизельных или ветряно-дизельных энергостанций. Накопители будут автоматически запасать энергию в период ее избытка и отдавать в сеть при недостатке.

Общество Наука Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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