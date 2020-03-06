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06.03.2020 12:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Томске придумали, как очистить воду от нефти с помощью губки для посуды

Текст: Наталья Граф (Томск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Томские ученые совместно с коллегами из Франции разработали новый способ очистки воды от нефтепродуктов.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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С развитием добычи нефти возрастает и риск ее разлива, который может обернуться экологической катастрофой. Задача ученых - создать селективные сорбенты, вытягивающие нефтепродукты из водонефтяной смеси.

- Нам нужно было найти очень доступный материал и сделать его гидрофобным, но при этом "притягательным" для нефтепродуктов, - говорит доцент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Павел Постников. - Мы остановились на обычной губке, которую используют для мытья посуды из полиуретана.

Исследователям удалось сделать губку супергидрофобной при помощи экспериментов с солями диазония. В ее структуру ученые также добавили наночастицы железа, отличающиеся повышенной восприимчивостью к неполярным молекулам.

- В результате получился новый материал, который практически не взаимодействует с водой, несмотря на то, что это губка. При этом он эффективно сорбирует молекулы нефтепродуктов, - сообщает пресс-служба ТПУ.

Ученые уже испытали новый материал на очистке водоема от промышленных масел. Гидрофобная губка показала высокую эффективность.

Общество Наука Общество Экология Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

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