В Томске придумали, как очистить воду от нефти с помощью губки для посуды

Томские ученые совместно с коллегами из Франции разработали новый способ очистки воды от нефтепродуктов.

С развитием добычи нефти возрастает и риск ее разлива, который может обернуться экологической катастрофой. Задача ученых - создать селективные сорбенты, вытягивающие нефтепродукты из водонефтяной смеси.

- Нам нужно было найти очень доступный материал и сделать его гидрофобным, но при этом "притягательным" для нефтепродуктов, - говорит доцент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Павел Постников. - Мы остановились на обычной губке, которую используют для мытья посуды из полиуретана.

Исследователям удалось сделать губку супергидрофобной при помощи экспериментов с солями диазония. В ее структуру ученые также добавили наночастицы железа, отличающиеся повышенной восприимчивостью к неполярным молекулам.

- В результате получился новый материал, который практически не взаимодействует с водой, несмотря на то, что это губка. При этом он эффективно сорбирует молекулы нефтепродуктов, - сообщает пресс-служба ТПУ.

Ученые уже испытали новый материал на очистке водоема от промышленных масел. Гидрофобная губка показала высокую эффективность.