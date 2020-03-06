В Махачкале две женщины пострадали из-за срыва ветром крыши здания

Сильный ветер стал причиной обрушения крыши одного из офисных зданий в центре Махачкалы, сообщается на сайте главка МЧС по региону.

Кровлю сорвало в доме по проезду Акушинского: часть конструкции повисла на столбе рядом со зданием, после очередного порыва ветра обломки упали на землю, задев двух женщин, которые выходили из магазина.

Пострадавших доставили в республиканский центр травматологии и ортопедии. Они получили легкой степени тяжести повреждения, после оказания первой помощи женщин отпустят домой.

Между тем, к ночи ветер в Махачкале усилится до 23 метров в секунду, сейчас порывы достигают 18 метров в секунду.