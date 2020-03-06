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06.03.2020 09:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Два человека погибли при выбросе метана на шахте в Коми

Текст: Светлана Цыганкова (Сыктывкар)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На шахте "Воркутинская" в пятницу произошла авария - был выброс метана. Погибли два горняка, сообщает пресс-служба компании "Воркутауголь".

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ЧП случилось в 4.02. В конвейерном штреке подготовительного забоя выделился метан. Система защиты отключила электричество. В забое находились четыре горняка. В забое находились четыре горняка. Двое из них смогли выйти самостоятельно, двое погибли.

В связи с ЧП на поверхность были эвакуированы 104 человека.  Работу предприятия приостановили. Сейчас проводится разгазирование выработок, угроза взрыва отсутствует.

Компания выразила соболезнование семьям погибших горняков. Выясняются причины произошедшего.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

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