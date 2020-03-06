Два человека погибли при выбросе метана на шахте в Коми

На шахте "Воркутинская" в пятницу произошла авария - был выброс метана. Погибли два горняка, сообщает пресс-служба компании "Воркутауголь".

ЧП случилось в 4.02. В конвейерном штреке подготовительного забоя выделился метан. Система защиты отключила электричество. В забое находились четыре горняка. В забое находились четыре горняка. Двое из них смогли выйти самостоятельно, двое погибли.

В связи с ЧП на поверхность были эвакуированы 104 человека. Работу предприятия приостановили. Сейчас проводится разгазирование выработок, угроза взрыва отсутствует.

Компания выразила соболезнование семьям погибших горняков. Выясняются причины произошедшего.