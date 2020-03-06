Петербургские ученые нашли в мозге новую нейромедиаторную систему

Ученые из Института трансляционной медицины СПбГУ нашли новую нейромедиаторную систему в человеческом мозге. Ожидается, что благодаря их открытию, могут появиться принципиально новые лекарства от психических расстройств, а также от депрессии.

Как следует из статьи, опубликованной в Frontiers in Molecular Neuroscience, в основе системы лежат следовые амины. Эти вещества сходны по своему составу с дофамином или серотонином, гормонами, которые отвечают за эмоциональное поведение.

Следовые амины неоднократно находили в мозге позвоночных животных. Вещество обозначалали кодом TAAR5. Долгое время ученые не знали, какая функция у этих следовых аминов.

Институт трансляционной медицины СПбГУ провел глобальный эксперимент на мышах. В ходе исследования у животных отключались разные рецепторы. Эмоциональное поведение мышей менялось, так, в ряде случаев они вели себя, будто бы им ввели антидепрессанты. Но с большой вероятностью это действовали как раз следовые амины.

Учитывая, что в это время у мышей были "выключены" другие рецепторы, ученые пришли к выводу, что амины могут каким-то образом влиять на передачу сигналов между нейронами.

Также исследование показало, что TAAR5 присутствует во многих областях лимбического мозга, в том числе и ответственных за эмоциональное поведение. В предыдущих исследованиях следы этих веществ находили лишь в отделах, связанных с обонянием.

Разработки петербургских ученых позволят создать принципиально новые лекарственные препараты, влияющие непосредственно на следовые амины.