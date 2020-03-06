Самую дешевую студию в Петербурге можно снять за 500 рублей в день

Цена самой дешевой посуточно сдаваемой студии в Петербурге составляет 500 рублей. К такому выводу пришли аналитики "Мир квартир" проанализировав все предложения на рынке жилья Северной столицы.

Расположена студия на улице Дегтярной, это в двух шагах от Московского вокзала и площади Восстания. За 500 рублей квартиранты смогут заселиться в 12-метровую комнату, где есть диван и кресло-кровать, посуда, маленький телевизор, а также санузел. Минимальное число ночей - шесть. При этом, если гостей будет двое, цена аренды вырастет на 100 рублей.

На втором месте среди доступных вариантов - студия на улице Наличной, это Васильевский остров. Цена суток - 800 рублей. По сути, это не студия в классическом понимании, а комната в общежитии семейного типа с огромным коридором, где дети гоняют на самокатах и кухней на 10 комнат.

Для тех, кто желает арендовать не комнату в коммуналке или общежитии, а полноценную квартиру, нужно готовить не менее 2400-2500 рублей за сутки.

А самая дорогая однокомнатная квартира, как следует из исследования сервиса, стоит 12 тысяч рублей за сутки. Квартира расположена в доме №34 по набережной реки Фонтанки. Площадь объекта - 81 квадратный метр.