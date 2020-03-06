В Петербурге актера Михаила Ефремова не пустили в самолет

Заслуженный артист России Михаил Ефремов не смог вылететь в Ригу из петербургского аэропорта Пулково. Как сообщает "Пятый канал", актера не пустили на борт самолета из-за алкогольного опьянения.

Телекомпания, ссылаясь на перевозчика АirBaltic, указывает, что актеру отказали в посадке в самолет. Но так как Ефремов не стал спорить и устраивать скандал, то оснований для привлечения его к административной ответственности нет.

В авиакомпании "РГ", не указывая имя пассажира, подтвердили, что инцидент произошел на рейсе ВТ433 6 марта. Еще на стойке регистрации одному из пассажиров сообщили, что ему может быть отказано в посадке на самолет.

В итоге на борт пассажира так и не пустили. Перевозчик также указал, что в положениях и условиях авиакомпании есть пункты, которые разрешают отказать в перевозке любому человеку, в случае, если его состояние может представлять опасность для других пассажиров или членов экипажа.

Кстати

5 марта Петербурге артист выступал в ДК Ленсовета. В спектакле "Чапаев и Пустота" по одноименному роману Виктора Пелевина Ефремов играл Чапаева.