Стало известно, сколько на 8 марта стоит завтрак в постель в городах РФ

Завтрак в постель в Петербурге обойдется 8 марта романтикам в 644 рубля. Об этом сообщает КР.Ru со ссылкой на исследование оператора фискальных данных "Первый ОФД". Сумма складывалась из цены чашки кофе, круассана, йогурта, стакана сока, а также небольшого букета тюльпанов.

Причем, в цене праздничного завтрака букет сыграл определяющую роль. За несколько тюльпанов в Петербурге нужно будет отдать 340 рублей, чашка кофе в Петербурге в среднем стоит 129 рублей, сок из пакетика - 31 рубль, баночка йогурта - 42 рубля.

Выше цена только в Москве. В столице желающим порадовать любимую романтичным завтраком имеет смысл готовить 763 рубля. Причем, за цветы надо отдать 420 рублей, а кофе будет стоить 141 рубль. Зато стакан сока в Москве на рубль дешевле, чем в Петербурге.

Самый бюджетный сюрприз получится в Челябинске и это, опять же, в значительной степени определяется цветами. Здесь букет тюльпанов стоит 150 рублей. Кофе обойдется в 121 рубль, круассан - в 75 рублей, йогурт - в 36 рублей, а пакетик сока в 22 рубля.