В Ленобласти объявили в розыск мужчину с трупом в багажнике

В Ленинградской области сотрудники полиции разыскивают мужчину, который спрятал в багажнике машины труп случайного знакомого и уехал в неизвестном направлении.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет по Ленинградской области, в коттеджном поселке Яковлево Выборского района разыгралась семейная драма.

Жительница коттеджного поселка попросила знакомого подвести ее до дома, тот согласился, а когда женщина вышла из машины, на нее напал ее бывший муж.

Что послужило мотивом, пока неизвестно. Тем не менее, мужчина не успокоился на скандале и пощечине бывшей жене: он достал пистолет и застрелил мужчину, который подвозил женщину. Затем экс-супруг погрузил тело погибшего в багажник своей машины и уехал. Женщина обратилась в полицию, следом к делу подключился региональный СК. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".