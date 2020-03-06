В музее-квартире Пушкина на Мойке нашли пейзаж голландского художника

Пейзаж неизвестного автора, который больше восьмидесяти лет украшает гостиную Мемориального музея-квартиры Пушкина на Мойке, 12, оказался редчайшей работой голландского художника Геррита Маса.

Картина - пейзаж в итальянском стиле на деревянной основе - поступила в фонды музея в 1920-х годах из особняка князя Абамелек-Лазарева, который находится по соседству, на Мойке, 21. С 1937 года она украшала стену гостиной. Причем вначале находилась на самом видном месте - сейчас там висит портрет Пушкина. На некоторое время пейзаж переносили в спальню Натальи Николаевны, но потом вернули в гостиную, над фортепиано, где он выглядит наиболее органично.

- Он дает ощущение дворянского дома. К тому же для Пушкина всегда был важен образ Италии. Помните, он даже подписывал свое стихотворение именем итальянского поэта Пиндемонти: "По прихоти своей скитаться здесь и там, дивясь божественным природы красотам"... Не знаю, был ли какой-то итальянский пейзаж в квартире Александра Сергеевича при его жизни, но это неважно. В сознании Пушкина Италия точно была всегда, а значит, и пейзаж здесь уместен, - говорит заведующая музеем-квартирой Галина Седова. - Картина эта давно не давала мне покоя. Вроде бы классический итальянский пейзаж, но какой-то нелогичный. Справа - насыщенная, томная южная природа, слева на заднем фоне - островерхая протестансткая кирха, которой нечего делать в католической Италии. Еще и приземистые фигурки людей, закутанные в теплую одежду - по ощущениям, явно из северной Европы. Удивительно…

Все, что было известно о картине, - это год написания. Внизу на камне четко значилось - 1706. Рядом стояла и монограмма художника, но под потемневшим от старости лаком ничего было не разобрать.

В 2017 году пейзаж пришлось отправить на реставрацию - в доске, на которой он написан, появилась трещина. Проблему легко устранила реставратор музея Марина Мельникова: оказалось, трещина возникла на месте стыка двух досок основы. Заодно освежили старый лак. И роспись автора стала отчетливо видна.

Фото: Мемориальный музей-квартира Пушкина на Мойке, 12

Галина Седова засела за словари и справочники, пытаясь разгадать имя художника. Понятна была только часть - "maasi". Первую же букву никак не удавалось разобрать. Но и части слова оказалось достаточно. На сайте лондонского аукциона Sotheby"s обнаружилась информация о "Пейзаже с ангелом" голландского мастера Геррита Маса (1661-1746), проданном в 2001 году.

- Я связалась с Нидерландским институтом истории искусств, мне ответила куратор отдела старых голландских и фламандских мастеров Эллис Дюлларт, - продолжает Галина Седова. - Вместе мы выяснили, что моя догадка верна - монограмма на пейзаже из квартиры Пушкина в точности совпадает с той, что на известных картинах Геррита Маса. Собственно, их до сих пор было всего две. Одна была продана на Sotheby"s, вторая - "Горный пейзаж с пастухами" - всплыла в 2012-м на мюнхенском аукционе Ketterer Kunst. Наша - третья. Сходство по стилю и композиции также не оставляет сомнений, что все три работы принадлежат одному мастеру. Тайна первой буквы раскрылась просто, это оказалось начало не фамилии, а имени: G - Gerrit. Кстати, фамилия художника в разных источниках пишется по-разному - Mas, Maas, Maasins, - что создавало дополнительные сложности с атрибуцией.

Происхождение живописца пролило свет на странности композиции. Стало очевидно, что пейзаж - "сочиненный", с театральной схемой построения, стилизованными руинами. А населен близкими художнику голландцами, отсюда и несоответствие природы и людей.

Специалисты из Амстердама называют живописца Геррита Маса загадочным. Атрибутирование его третьей картины для них стало настоящей сенсацией. Пейзаж из пушкинской квартиры уже внесен в базу Нидерландского института истории искусств. Возможно, в будущем голландские искусствоведы сочтут необходимым приехать в светло-желтый особняк на набережной реки Мойки, чтобы лично увидеть картину Маса.

В жизни самой картины ничего не изменилось. Она все так же висит над фортепиано в пушкинской квартире. На ней не появилось даже таблички с именем художника - в интерьерах дома поэта об этом не может быть речи. Но в тексте экскурсоводов теперь есть новый увлекательный эпизод о раскрытой тайне "пейзажа неизвестного живописца".