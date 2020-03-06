Новости

Русский признали в ДНР единственным государственным языком 16:05
Путину пожаловались на трубу в Иваново 16:03
Мишустин и Румас обсудили российско-белорусское сотрудничество 15:58
"Болливудский "Оскар" отменили из-за коронавируса 15:55
В Египте 12 членов экипажа круизного теплохода заразились коронавирусом 15:53
ЮНЕСКО: Коронавирус оставил дома 290 миллионов школьников 15:46
Медведев предложил руководству Казахстана совместно решать экономические проблемы 15:45
РЕН ТВ поздравил прекрасную половину России с 8 Марта 15:40
В Москве загорелся ТРК "Фили" 15:37
"Союз-СТ" снимут со старта на космодроме Куру для замены разгонного блока 15:36
В Петербурге предложили обязать чиновников рассказывать гражданам о льготах 15:35
Hyundai анонсировал выход обновленной Creta на российский рынок 15:28
Смертник взорвал бомбу у посольства США в Тунисе 15:27
Путин посетил ивановскую поликлинику 15:22
Матвиенко: Беларусь твердо настроена на продолжение сотрудничества в РФ 15:19
Евросоюз увеличит гуманитарную помощь сирийцам 15:19
В Ярославле Валентину Терешкову поздравили с днем рождения 15:10
Оцифровкой УАЗа займутся студенты 15:00
"Евровидение-2020" оказалось под угрозой срыва из-за коронавируса 14:59
Центр России окажется в барической ложбине 14:57
Стали известны новые подробности похищения ребенка под Костромой 14:54
Цены на нефть падают на неопределенности будущего ОПЕК+ 14:53
Бывшую жену Харви Вайнштейна заподозрили в романе с Эдрианом Броуди 14:50
Самую дешевую студию в Петербурге можно снять за 500 рублей в день 14:49
ЦОДД призвал добираться до "Острова мечты" на общественном транспорте 14:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ" - хорошо ли вы знаете сказку "Конек-Горбунок"
Тест "РГ" - хорошо ли вы знаете сказку "Конек-Горбунок"
"У нас, женщин, есть только два оружия". Тест к 8 Марта
"У нас, женщин, есть только два оружия". Тест к 8 Марта
Как сложилась жизнь медсестры и командира группы в Афганистане
Как сложилась жизнь медсестры и командира группы в Афганистане
06.03.2020 15:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге предложили обязать чиновников рассказывать гражданам о льготах

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Петербургские депутаты предложили обязать чиновников информировать граждан о положенных им льготах. Комиссия по законодательству городского парламента одобрила эту инициативу.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Новый соцпроект поможет родителям получить высокооплачиваемую работу

Как сообщают в аппарате депутата Дениса Четырбока, одного из авторов инициативы, проблема в том, что многие граждане даже не знают о том, какие льготы им положены. А сами выплаты или преференции носят заявительный характер.

То есть, если гражданин не знает о льготе, то он за ней и не обратится.

Поэтому депутаты хотят обязать профильных чиновников информировать граждан о том, какие льготы им положены. В законопроекте есть три варианта информирования: через портал "Госуслуги", посредством звонков или рассылки информационных писем.

Если эта идея будет принята, то она коснется не абсолютно всех льгот, а новых, которые только начали действовать. И сообщать о них будут не абсолютно всем жителям многомиллионного города, а лишь тем, кому эти льготы положены.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Захарова обвинила Нидерланды в давлении на суд по делу MH17
Курс доллара поднялся выше 68 рублей, курс евро превысил 77 рублей
Китай ответил на предложение Трампа присоединиться к переговорам по разоружению
МИД РФ направил ноту протеста в Италию из-за дела биатлониста Логинова
Красноярский экономический форум перенесен на неопределенный срок
Коронавирус. Хроника распространения
Пять самых важных вопросов о мужском здоровье