В Петербурге предложили обязать чиновников рассказывать гражданам о льготах

Петербургские депутаты предложили обязать чиновников информировать граждан о положенных им льготах. Комиссия по законодательству городского парламента одобрила эту инициативу.

Как сообщают в аппарате депутата Дениса Четырбока, одного из авторов инициативы, проблема в том, что многие граждане даже не знают о том, какие льготы им положены. А сами выплаты или преференции носят заявительный характер.

То есть, если гражданин не знает о льготе, то он за ней и не обратится.

Поэтому депутаты хотят обязать профильных чиновников информировать граждан о том, какие льготы им положены. В законопроекте есть три варианта информирования: через портал "Госуслуги", посредством звонков или рассылки информационных писем.

Если эта идея будет принята, то она коснется не абсолютно всех льгот, а новых, которые только начали действовать. И сообщать о них будут не абсолютно всем жителям многомиллионного города, а лишь тем, кому эти льготы положены.