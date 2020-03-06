Вылетевший в Калугу самолет вернулся в Пулково из-за неисправности

В петербургский аэропорт Пулково спустя 20 минут после вылета вернулся самолет авиакомпании "РусЛайн", выполнявший рейс в Калугу.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе авиакомпании, причиной стала некорректная работа систем герметизации.

На борту самолета на рейсе 7R-293 было 45 пассажиров. После обнаружения неисправности командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Посадка прошла в штатном режиме, пассажиры вернулись в Пулково. Авиакомпания предложила им улететь в Калугу другими рейсами или вернуть деньги.

Сейчас ведется проверка состояния самолета.