Аксенов назвал слова о подаче воды в Крым украинским "орудием шантажа"

Глава Крыма Сергей Аксенов счел "оружием шантажа" заявления украинской стороны о возобновлении подачи воды в Крым. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Очередным подтверждением своей точки зрения он назвал позицию нового премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который сначала "вроде бы заикнулся о возможности подачи воды, но тут же дал "задний ход".

- Это абсолютно аморальная и провальная позиция, по сути, позиция террориста, который воображает, что может взять крымчан в заложники и диктовать свои условия, - возмутился глава республики.

Аксенов подчеркнул, что с позиции здравого смысла подачу воды на полуостров необходимо возобновлять хотя бы потому, что ее прекращение весной 2014 года привело к заболачиванию в Херсонской и Николаевской областях.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что украинская сторона должна подавать воду в Крым, поскольку это является "вопросом гуманитарной ответственности" перед крымчанами. Однако позже на своей странице в Facebook уточнил, что у его государства нет "технической возможности" подавать воду в Крым до "возвращения полуострова в состав Украины".