Крымчанина осудили на 11 лет за убийство и неуважение к суду

Нахимовский районный суд Севастополя приговорил 38-летнего жителя Республики Крым к 11 с половиной годам исправительной колонии строгого режима и штрафу 50 тысяч рублей. Подсудимый совершил убийство человека, а кроме этого нанес оскорбления присяжным, судье и угрожал убить прокурора.

Как сообщили в пресс-службе суда, дело было рассмотрено коллегией присяжных. Доказано, что в 2017-2018 годах мужчина систематически оскорблял и унижал честь и достоинство федеральных судей Республики Крым. Он не раз направлял в суд жалобы с оскорбительными выражениями в адрес судей и работников республиканской прокуратуры.

А 4 августа 2018 года в селе Водное Симферопольского района кинулся с ножом на своего знакомого из-за личной неприязни. Пострадавший скончался от ран.

Присяжные решили, что злоумышленник не заслуживает снисхождения. Его признали виновным в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ), неуважении к суду, выразившееся в оскорблении судьи и участников судебного разбирательства (части 1,2 статьи 297 УК РФ), а также в угрозе убийством прокурору и его близким (часть 2 статьи 296 УК РФ).

- При назначении наказания суд учел степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление и условия жизни его семьи, - отметили в суде.