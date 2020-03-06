Новости

Михаил Мишустин считает женщин лучшими работниками 18:15
В Южной Корее за сутки заболело COVID-19 еще более полутысячи человек 18:13
Девушка из Иваново попросила президента стать ее мужем 18:12
Путин поддержал идею вернуть в Конституцию норму о человеке труда 18:10
Почему Япония и Южная Корея развернули "коронавизовую войну" 18:09
Путин считает Москву "покруче" других европейских столиц 18:06
В Южной Корее ввели продажу масок по удостоверениям личности 18:03
Москалькова попросит Красный Крест помочь ей посетить Константина Ярошенко 18:00
12 стран передали Минобороны РФ землю с мест захоронения советских воинов 18:00
Крымчанина осудили на 11 лет за убийство и неуважение к суду 17:41
Путин назвал судьбой свое президентство 17:23
Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 100 тыс. человек 17:06
Путин посетил кабинет офтальмолога в Иваново 17:02
В гостинице Петербурга задержали мужчину, сбежавшего с трупом в машине 17:02
В "Острове мечты" выступят музыканты и пройдут мастер-классы 16:54
Установлено большинство контактов у 5 заболевших коронавирусом 16:48
Конфликт ярославских школьниц привлек внимание детского омбудсмена 16:48
Женщины на службе в МЧС: пожарный дознаватель и начальница отдела безопасности на водных объектах 16:45
В Омске бухгалтеров МЧС заподозрили в миллионных хищениях 16:43
Эрдоган назвал выгодным соглашение с Россией по Идлибу 16:41
Комиссии по повышению устойчивости развития экономики РФ поставили задачи 16:39
В Петербурге актера Михаила Ефремова не пустили в самолет 16:35
Итальянцам с симптомами пневмонии рекомендовали не приезжать в Россию 16:33
Установлено имя стрелка Ил-2, упавшего в море у Новороссийска 16:19
Кондитер с Ямала подала иск к Пугачевой по поводу бренда "Кристина" 16:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ" - хорошо ли вы знаете сказку "Конек-Горбунок"
Тест "РГ" - хорошо ли вы знаете сказку "Конек-Горбунок"
"У нас, женщин, есть только два оружия". Тест к 8 Марта
"У нас, женщин, есть только два оружия". Тест к 8 Марта
Как сложилась жизнь медсестры и командира группы в Афганистане
Как сложилась жизнь медсестры и командира группы в Афганистане
06.03.2020 17:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Крымчанина осудили на 11 лет за убийство и неуважение к суду

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Нахимовский районный суд Севастополя приговорил 38-летнего жителя Республики Крым к 11 с половиной годам исправительной колонии строгого режима и штрафу 50 тысяч рублей. Подсудимый совершил убийство человека, а кроме этого нанес оскорбления присяжным, судье и угрожал убить прокурора.

В Севастополе осудили шесть человек за обман пенсионеров в картах

Как сообщили в пресс-службе суда, дело было рассмотрено коллегией присяжных. Доказано, что в 2017-2018 годах мужчина систематически оскорблял и унижал честь и достоинство федеральных судей Республики Крым. Он не раз направлял в суд жалобы с оскорбительными выражениями в адрес судей и работников республиканской прокуратуры.

А 4 августа 2018 года в селе Водное Симферопольского района кинулся с ножом на своего знакомого из-за личной неприязни. Пострадавший скончался от ран.

Присяжные решили, что злоумышленник не заслуживает снисхождения. Его признали виновным в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ), неуважении к суду, выразившееся в оскорблении судьи и участников судебного разбирательства (части 1,2 статьи 297 УК РФ), а также в угрозе убийством прокурору и его близким (часть 2 статьи 296 УК РФ).

- При назначении наказания суд учел степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление и условия жизни его семьи, - отметили в суде.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Путин поручил снизить первый взнос по ипотеке для молодых семей
Захарова обвинила Нидерланды в давлении на суд по делу MH17
Курс доллара поднялся выше 68 рублей, курс евро превысил 77 рублей
Китай ответил на предложение Трампа присоединиться к переговорам по разоружению
МИД РФ направил ноту протеста в Италию из-за дела биатлониста Логинова
Как защититься от хакерских атак на свою платежную карту
Видео
Видео
Обочечник поспешил встроиться в ряд и попал в аварию