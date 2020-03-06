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Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым

Денис Шмыгаль. Фото: Стрингер/РИА Новости Денис Шмыгаль. Фото: Стрингер/РИА Новости
Денис Шмыгаль. Фото: Стрингер/РИА Новости

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что Украина должна подавать воду в Крым. Речь идет о воде для нужд людей, а не для промышленных объектов. С таким заявлением он выступил в четверг в эфире телеканала "1+1".

Фото: Илья Изотов/ РГ
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По его словам, водоснабжение Крыма - это вопрос не бизнеса или торговли, а гуманитарной ответственности перед жителями полуострова. Шмыгаль, считает, что неподача воды может привести к гуманитарной катастрофе, "а мы не хотим быть ее авторами", - цитирует ТАСС украинского премьера.

Украина перекрыла подачу пресной воды в Крым по Северо-Крымскому каналу весной 2014 года. Эти поставки покрывали до 90% потребностей республики в воде. За минувшие пять лет в Крыму был реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения населения полуострова.

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