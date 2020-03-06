Одна из тысячи астраханок доживает до ста лет

В Астраханской области 522 жительницы достигли столетнего возраста, а всего в регионе проживает 535 745 женщин - таким образом, практически каждая из тысячи уже отметила вековой юбилей.

Всего же в регионе 4,5 тысячи долгожительниц, чей возраст больше 90 лет. Такие данные содержатся в пресс-релизе Астраханьстата.

По данным ведомства, наибольшее количество женщин старшего возраста проживает в областном центре. Средний возраст городской женщины - 42 года, тогда как сельской- 39,7.

Почти 50 процентов женщин в регионе - в трудоспособном возрасте, чуть меньше - 44 процента - в репродуктивном. Между тем, общее количество женщин в области почти на 3 процента больше, чем мужчин.