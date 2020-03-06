В Крыму накрыли подпольный цех с суррогатным алкоголем

В Крыму правоохранители накрыли нелегальный подпольный цех, который занимался производством суррогатного алкоголя в промышленных масштабах. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по республике.

Цех работал на окраине города Белогорска. Там в антисанитарных условиях изготавливались и разливались кустарным способом различные спиртные напитки, которые маскировали под элитный алкоголь известных брендов и производителей. Как показали лабораторные исследования в Экспертно-криминалистическом центре МВД по РК, изъятые жидкости не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Во время спецоперации, проведенной МВД, СКР и ФСБ, выявлено и изъято около 1000 литров нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также емкости и приспособления для производства суррогата. По предварительным данным, бизнес организовали двое жителей Белогорска, мужчина и женщина. Изготовлением и сбытом самодельных спиртных напитков они занимались долгое время, а накануне оперативники документально зафиксировали факт продажи суррогата.

Следователи Белогорского межрайонного следственного отдела ГСУ СК возбудили уголовное дело по части 2 cтатьи 238 УК РФ "Производство, хранение и сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности". Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом и конфискацией нелегального оборудования для изготовления контрафакта. Пока фигурантам дела избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.