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06.03.2020 16:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Кондитер с Ямала подала иск к Пугачевой по поводу бренда "Кристина"

Текст: Екатерина Призова

Кондитер из Нового Уренгоя Кристина Мартиросян подала в московский суд иск к примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой. Ямальский предприниматель изъявила желание узаконить бренд "Кристина", который принадлежит певице.

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Суд по интеллектуальным правам зарегистрировал иск 4 марта, но, поскольку к производству он в данный момент еще не принят, подробности требований не раскрываются.

Как объяснила РИА Новости кондитер, иск - всего лишь "маленькая просьба к Алле Борисовне, ничего серьезного, бурного". Фирма ямальской истицы занимается изготовлением пирогов, тортов и пирожных и названа в честь владельцы.

"Особо не претендуем на что-то конкретное. Как получится", - говорит Мартиросян насчет поданного иска.

Происшествия Правосудие Суд Культура Музыка Поп-музыка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Персона: Алла Пугачева

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