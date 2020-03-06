Кондитер с Ямала подала иск к Пугачевой по поводу бренда "Кристина"

Кондитер из Нового Уренгоя Кристина Мартиросян подала в московский суд иск к примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой. Ямальский предприниматель изъявила желание узаконить бренд "Кристина", который принадлежит певице.

Суд по интеллектуальным правам зарегистрировал иск 4 марта, но, поскольку к производству он в данный момент еще не принят, подробности требований не раскрываются.

Как объяснила РИА Новости кондитер, иск - всего лишь "маленькая просьба к Алле Борисовне, ничего серьезного, бурного". Фирма ямальской истицы занимается изготовлением пирогов, тортов и пирожных и названа в честь владельцы.

"Особо не претендуем на что-то конкретное. Как получится", - говорит Мартиросян насчет поданного иска.