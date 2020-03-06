На Урале стартовал полуфинал конкурса для учителей будущего

Полуфинал профессионального конкурса "Учитель будущего" начался в УрФО, на него приехала 51 команда педагогов из школ регионов (среди них 22 - из Свердловской области). Это новый проект президентской платформы "Россия - страна возможностей", он поможет учителям прокачать навыки в преподавании и обменяться опытом.

Всего было около 2,5 тысяч заявок с Уральского округа. Но по итогам дистанционного тестирования - по профильным предметам, тесту на знание русского языка и речи, и педагогический подход - прошло 153 человека, которые поделились на команды по три человека.

- В произведении Макса Фрая есть герой - лис Чиффа, очень любопытный. Охотники постоянно пытаются его выманить чем-то из норы, строя перед ним пирамиды и головоломки. Так вот мы все лисы Чиффа: оказались здесь, потому что нам интересно принять этот вызов, - рассказывают участницы из школы номер 34 Каменск-Уральского.

По их словам, сегодня важно научить ребенка впитывать знания и постоянно совершенствоваться самому. Так, одной из участниц Ольге Зацепина, учителю физики, пришлось осваивать астрономию, которую ввели в курс учебной программы три года назад.

- Учителю нужно балансировать между академичностью и творчеством, давать базовые знания, но при этом учить критически их осмыслять. Сейчас вперед выходят компетенции в сфере коммуникации, адаптации к постоянным изменениям, - говорит Анжелика Перевалова, педагог начальных классов.

Как отмечает руководитель проекта Андрей Богданцев, конкурс направлен больше на то, чтобы учителя совершенствовали свой подход к образовательной системе. И, на его взгляд, он относится именно к категории горизонтальных социальных лифтов, когда человек не просто продвигается по должности, а наращивает мастерство именно в преподавании.

Основная цель проекта - сформировать сообщество педагогов, которые будут предлагать новые практики и улучшать подготовку будущих поколений.

Всего планируется отобрать 90 победителей - 30 команд из всех округов России. Они смогут пройти зарубежную стажировку и поработать с наставником: ведущими педагогами и экспертами в области образования. А у остальных участников останется доступ к базам знаний, онлайн-библиотеке современной профильной литературы и, конечно, экспертному сообществу.