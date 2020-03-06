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06.03.2020 10:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге сотрудник ГИБДД задержан по подозрению в педофилии

Текст: Татьяна Воробьева

Сотрудника отдельного батальона ДПС ГИБДД Екатеринбурга задержали по подозрению в связи с несовершеннолетней девочкой. Изобличило злоумышленника подразделение собственной безопасности главка МВД Свердловской области, сообщил пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых.

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"Фигурант уволен из полиции в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД. Начальник главка генерал Александр Мешков назначил служебную проверку в отношении руководителей задержанного", - рассказал официальный представитель регионального МВД.

Полицейского задержали в начале февраля. Ему предъявили обвинение по части 3 статьи 134 УК РФ.

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