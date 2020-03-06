В Екатеринбурге сотрудник ГИБДД задержан по подозрению в педофилии

Сотрудника отдельного батальона ДПС ГИБДД Екатеринбурга задержали по подозрению в связи с несовершеннолетней девочкой. Изобличило злоумышленника подразделение собственной безопасности главка МВД Свердловской области, сообщил пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых.

"Фигурант уволен из полиции в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД. Начальник главка генерал Александр Мешков назначил служебную проверку в отношении руководителей задержанного", - рассказал официальный представитель регионального МВД.

Полицейского задержали в начале февраля. Ему предъявили обвинение по части 3 статьи 134 УК РФ.