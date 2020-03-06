В России аренда загородных домов подорожала на 13%

На 13 процентов подорожала с начала года аренда загородной недвижимости в России. Средняя стоимость сейчас составляет 18 тысяч рублей в месяц, передает портал Domofond.ru.

Рекордный рост аналитики зафиксировали в Тюмени - на 50 процентов, до 15 тысяч рублей. На 42,9 процента ставки выросли в Курске.

На третьей позиции рейтинга - Барнаул, где положительная динамика составила 33,3 процента. В обоих случаях средняя стоимость теперь равна десяти тысячам рублей в месяц.

В десятку вошли также Кемерово, Ижевск, Липецк, Химки, Балашиха, Новосибирск и Тольятти. В этих крупных городах стоимость объектов загородной недвижимости увеличилась от 27,3 до 12 процентов.

Между тем в ряде муниципалитетов цены, напротив, упали. Больше всего - в Перми: на 33,3 процента, до десяти тысяч за объект. В Калуге снижение также ощутимо - на 31,4 процента.

В Чите - на 28,6, настолько же - в Екатеринбурге. Правда, в первом случае при отрицательной динамике снять дом теперь стоит всего пять тысяч в месяц, а вот в столице Среднего Урала - 15 тысяч в месяц.

Падение интереса к загородным объектам отмечается в Смоленске, Стерлитамаке, Иваново, Твери, Астрахани и Омске.

"Только в четырех городах-миллионниках плата за наем загородных домов выросла. Это Новосибирск (15,4 процента), Челябинск (7,4), Москва (6,7) и Санкт-Петербург (3,8). В половине случаев цены остались на прежнем уровне. В четырех - упали", - говорится в сообщении.