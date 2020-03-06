Вашье-Лаграв заменит Раджабова на шахматном турнире претендентов в РФ

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов по личным причинам отказался от выступления на турнире претендентов, который пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля, сообщается на официальном сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

Раджабов получил право выступить в турнире претендентов после победы на Кубке мира, который прошел в Ханты-Мансийске в 2019 году.

Согласно правилам FIDE, место Раджабова на турнире займет шахматист с самым высоким средним рейтингом по состоянию с февраля 2019 года по январь 2020-го. Это француз Максим Вашье-Лаграв.

За право сразиться за шахматную корону с Магнусом Карлсеном из Норвегии также поспорят еще семь шахматистов - россияне Александр Грищук, Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко, китайцы Ван Хао и Дин Лижэнь, представитель США Фабиано Каруана и Аниш Гири из Нидерландов.