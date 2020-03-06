РЕН ТВ поздравил прекрасную половину России с 8 Марта

Телеканал признался в любви всем женщинам от Новосибирска до Санкт-Петербурга и поздравил их с наступающим праздником

В преддверии 8 марта самый мужской телеканал страны провел масштабную промо-кампанию и поздравил зрительниц с праздником, вручив им букет цветов. На мимозу выбор пал не случайно - ведь это самый весенний цветок.

Пятого марта в 11 утра по местному времени акция прошла в крупных мегаполисах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород и Новосибирск.

В каждом городе были выбраны легендарные исторические локации: Никольская улица в Москве, Невский проспект в Санкт-Петербурге, площадь Ленина в Новосибирске, улица Вайнера в Екатеринбурге, Большая Покровская улица в Нижнем Новгороде.

Тысячи подаренных букетов, тысячи улыбок наших зрительниц, все это можно было увидеть на центральных улицах городов-миллионников.