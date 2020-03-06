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6 марта 2020 г. 20:18
Общество
Видео: Артем Локалов, Елизавета Совцова

Революция, мода, 8 марта

Новый выпуск подкаста "Родины" и проекта VATNIKSTAN о красоте и страшной силе
"Еженедельная История" - проект журнала "Родина" и сайта VATNIKSTAN.
Роза Люксембург (справа) и Клара Цеткин.
Роза Люксембург (справа) и Клара Цеткин.

В очередном выпуске мы обсуждаем события Февральской революции 1917 года и моду тех времен.
"И красивы, и умны, но все..." Тест "Родины" о роли женщины в истории России

Что носили люди, как добывали материал, чтобы пошить платье, и сапоги. Как изменилась высокая мода и почему в модных журналах на первых полосах печатали модные наряды, а следом - как правильно замесить тесто.

Чтобы разобраться во всем, мы пригласили историка моды и коллекционера Анна Бородкину, которая изучала моду тех времен.

Ну, и еще одна тема связана с историей праздника 8 марта. Когда его стали массово праздновать в нашей стране. И, кстати, как одевались Роза Люксембург и Клара Цеткин, во многом благодаря которым этот праздник и появился.

Темы дня:
#журнал Родина
#1917 год
#мода