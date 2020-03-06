Революция, мода, 8 марта

"Еженедельная История" - проект журнала "Родина" и сайта VATNIKSTAN.

В очередном выпуске мы обсуждаем события Февральской революции 1917 года и моду тех времен.

Что носили люди, как добывали материал, чтобы пошить платье, и сапоги. Как изменилась высокая мода и почему в модных журналах на первых полосах печатали модные наряды, а следом - как правильно замесить тесто.

Чтобы разобраться во всем, мы пригласили историка моды и коллекционера Анна Бородкину, которая изучала моду тех времен.

Ну, и еще одна тема связана с историей праздника 8 марта. Когда его стали массово праздновать в нашей стране. И, кстати, как одевались Роза Люксембург и Клара Цеткин, во многом благодаря которым этот праздник и появился.