Роспотребнадзор назвал страны, после посещения которых нужен карантин

На текущий момент список составляет 11 государств - это Италия, Франция, Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия, США, Китай, Иран и Корея. Список ежедневно обновляется на "горячей линии" департамента здравоохранения Москвы и других официальных сайтах.

Роспотребнадзор не рекомендует гражданам России ездить в эти страны, а московские власти требуют от посещавших страны с выявленными случаями коронавируса после возвращения предоставлять на "горячую линию" города информацию о сроках пребывания за границей с указанием конкретных мест. При этом прибывающих из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании призывают "соблюдать домашний карантин" - не выходить из дома в течение двух недель.