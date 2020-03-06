Россия не готова сокращать добычу нефти сверх уже существующих квот

По его словам, Россия готова пролонгировать уже действующее соглашение до конца 2 квартала этого года. Об этом партнеров по сделке уведомил глава Минэнерго Александр Новак, проведя с ними неформальные консультации. При этом официальные переговоры участников ОПЕК+ пока так и не начались.

Министры стран нефтяного картеля ОПЕК на заседании в Вене 5 марта одобрили дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года из-за воздействия эпидемии коронавируса на нефтяной рынок.

Доля стран картеля в запланированном сокращении - 1 млн баррелей в сутки, а на не входящие в ОПЕК страны остается 0,5 млн баррелей в сутки. С начала этого года ОПЕК+ убирает с рынка 1,7 млн баррелей в сутки.

В общем объеме снижении производства нефти среди стран не входящих в ОПЕК, доля России превышает половину. Сейчас квота нашей страны - 300 тыс. баррелей в сутки. Можно предположить, что участники сделки рассчитывают на сохранении таких пропорций в дальнейшем, но это не устраивает Россию.

По мнению специалистов, в этом случае российским компаниям придется снижать добычу на уже действующих месторождениях вплоть до их полной остановки, а это может привести к многочисленным негативным последствиям для отрасли. При этом пока котировки нефти находятся для России на комфортном уровне.

Цена отсечения, по которой в бюджет нашей страны поступают нефтяные доходы, в 2020 году составляет 42,4 доллара за баррель марки Urals, средняя стоимость которой в феврале составила 54,24 доллара за баррель. Как подчеркивал глава Минфина Антон Силуанов, бюджет России защищен от колебаний нефтяных цен и все его расходы будут профинансированы даже в случае падения котировок до 30 долларов.