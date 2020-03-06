Россия закроет границу с Ираном из-за коронавируса

Правительство продолжает расширять меры для нераспространения коронавирусной инфекции на территории России.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым с 7 марта вводится временный запрет на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства из Ирана для обучения и работы в нашей стране, в частных, туристических и транзитных целях.

Исключение сделано для граждан государств, входящих в Евразийский экономический союз, экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России.

МВД прекратит оформление и выдачу приглашений на въезд иностранцам, находящимся или проживающим в Иране, а МИД - прием документов на любые виды виз.

Росавиации поручено в суточный срок проинформировать "Аэрофлот" и другие авиакомпании о временном запрете транзитных перевозок иностранных граждан из Ирана через Россию.