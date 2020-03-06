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06.03.2020 12:09
Рубрика: Культура

Россияне стали чаще покупать книги о вирусах и медицине

Текст: Наталья Лебедева
Последние новости о распространении коронавируса заставляют россиян не только скупать медицинские маски и противовирусные препараты, но и книги. Крупные российские книжные магазины сообщают о резком росте спроса на нехудожественные книги и фильмы о вирусах, эпидемиях, здоровье и медицине.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Так, в сети "Читай-город - Буквоед" с начала года удвоились продажи книг "Пандемия: Всемирная история смертельных вирусов" и "Вирусы. Скорее друзья, чем враги", сообщает "Интерфакс".

Книга "Мифы о микробах и вирусах: как живет наш внутренний мир" стала хитом онлайн-ритейлера Ozon, ее продажи выросли на 195 процентов. Также люди стали активнее покупать научно-популярные книги по медицине и микробиологии.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Сервис электронных книг Bookmate зафиксировал повышенный интерес к книге "0,05. Доказательная медицина от магии до поисков бессмертия", за последний месяц ее стали читать в 5,5 раза чаще.

В "Литресе" отметили высокий спрос на книгу "Иммунитет. Как у тебя дела?" и рост продаж художественных книг, рассказывающих о вирусах и эпидемиях. Лидируют "Чума" Альбера Камю и "Любовь во время чумы" Габриэля Гарсиа Маркеса.

Кстати, Камю бьет рекорды продаж не только в России: его "Чума" уже стала бестселлером во Франции и Италии.

Между тем

Представители онлайн-кинотеатров сообщают о возросшем интересе к фильмам об эпидемиях и катастрофах. Все чаще смотрят "Поезд в Пусан", "Эпидемия", "Вторжение" и "28 дней спустя".

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