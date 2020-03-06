Россияне стали чаще покупать книги о вирусах и медицине

Так, в сети "Читай-город - Буквоед" с начала года удвоились продажи книг "Пандемия: Всемирная история смертельных вирусов" и "Вирусы. Скорее друзья, чем враги", сообщает "Интерфакс".
Книга "Мифы о микробах и вирусах: как живет наш внутренний мир" стала хитом онлайн-ритейлера Ozon, ее продажи выросли на 195 процентов. Также люди стали активнее покупать научно-популярные книги по медицине и микробиологии.
Сервис электронных книг Bookmate зафиксировал повышенный интерес к книге "0,05. Доказательная медицина от магии до поисков бессмертия", за последний месяц ее стали читать в 5,5 раза чаще.
В "Литресе" отметили высокий спрос на книгу "Иммунитет. Как у тебя дела?" и рост продаж художественных книг, рассказывающих о вирусах и эпидемиях. Лидируют "Чума" Альбера Камю и "Любовь во время чумы" Габриэля Гарсиа Маркеса.
Кстати, Камю бьет рекорды продаж не только в России: его "Чума" уже стала бестселлером во Франции и Италии.
Между тем
Представители онлайн-кинотеатров сообщают о возросшем интересе к фильмам об эпидемиях и катастрофах. Все чаще смотрят "Поезд в Пусан", "Эпидемия", "Вторжение" и "28 дней спустя".